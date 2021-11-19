Ещё два хоккеиста догнали Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Нападающие «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане и «Анахайм Дакс» Трой Терри догнали в списке снайперов Национальной хоккейной лиги российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



Хоккеисты имеют в своём активе по 12 заброшенных шайб в текущем сезоне. Такое же количество голов также забили нападающие «Виннипег Джетс» Кайл Коннор и «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер.



Возглавляет гонку снайперов хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, имеющий в своём активе 17 заброшенных шайб.



В списке бомбардиров также лидирует 26-летний немецкий форвард, набравший 33 (17+16) очка после 16 матчей. Второе место занимает одноклубник Драйзайтля — Коннор Макдэвид, имеющий в своём активе 30 (11+19) баллов. Замыкает тройку Овечкин с 26 (12+14) очками.