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«Твиттер» «Эдмонтона» сравнил два супергола Макдэвида в нынешнем сезоне НХЛ

«Твиттер» «Эдмонтона» сравнил два супергола Макдэвида в нынешнем сезоне НХЛ
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«Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1.

Канадский нападающий Коннор Макдэвид забросил потрясающую шайбу, совершив индивидуальный проход. Твиттер-аккаунт «Эдмонтона» сравнил данный гол с заброшенной шайбой во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая состоялась 6 ноября (6:5, ОТ).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, Макдэвид стал третьим игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 16 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).

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