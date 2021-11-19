«Твиттер» «Эдмонтона» сравнил два супергола Макдэвида в нынешнем сезоне НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1.



Канадский нападающий Коннор Макдэвид забросил потрясающую шайбу, совершив индивидуальный проход. Твиттер-аккаунт «Эдмонтона» сравнил данный гол с заброшенной шайбой во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая состоялась 6 ноября (6:5, ОТ).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, Макдэвид стал третьим игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 16 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).