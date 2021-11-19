TSN представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года

Аналитик и скаут TSN Крэйг Баттон составил свой вариант сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Голкиперы:
Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз»).
Защитники:
Ши Теодор – Алекс Пьетранджело (оба — «Вегас Голден Найтс»);
Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);
Дарнелл Нурс («Эдмонтон Ойлерз») — Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);
Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») — Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
Нападающие:
Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Патрис Бержерон («Бостон»);
Райан О’Райлли («Сент-Луис») – Натан Маккиннон («Колорадо») – Брейден Пойнт («Тампа»);
Марк Стоун («Вегас») — Шон Кутюрье («Филадельфия») — Митчелл Марнер («Торонто»);
Зак Хайман («Эдмонтон») — Марк Шайфли («Виннипег»).
- 19 ноября 2021
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