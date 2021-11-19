Комментатор ESPN — о голе Макдэвида: вы должны смотреть его матчи в прямом эфире
Поделиться
Комментатор ESPN Джон Буччигросс поделился эмоциями от игры нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, а также заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1, бул.).
«Видеть происходящие вещи вживую вдвойне лучше. Вы должны смотреть его матчи в прямом эфире», — написал Буччигросс в «Твиттере».
Макдэвид провёл в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 16 матчей, набрав в них 30 (11+19) результативных баллов при показателе полезности "+3". Всего на его счету 423 матча в лиге, он набрал 604 (206+398) очков при общей полезности "+67".
«Эдмонтон» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 24 очка после 16 проведённых встреч. В следующей встрече «Ойлерз» примут дома «Чикаго» (21 ноября).
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
11:56
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
10:50
-
10:31
-
10:27
-
10:11
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:59
-
08:49
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:52
-
07:32
-
07:21
-
07:10
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
06:42
-
06:40
-
06:39
-
06:30
-
06:25
-
06:20
Партнерский контент