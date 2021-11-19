Комментатор ESPN — о голе Макдэвида: вы должны смотреть его матчи в прямом эфире

Комментатор ESPN Джон Буччигросс поделился эмоциями от игры нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, а также заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1, бул.).



«Видеть происходящие вещи вживую вдвойне лучше. Вы должны смотреть его матчи в прямом эфире», — написал Буччигросс в «Твиттере».



Макдэвид провёл в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 16 матчей, набрав в них 30 (11+19) результативных баллов при показателе полезности "+3". Всего на его счету 423 матча в лиге, он набрал 604 (206+398) очков при общей полезности "+67".



«Эдмонтон» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 24 очка после 16 проведённых встреч. В следующей встрече «Ойлерз» примут дома «Чикаго» (21 ноября).