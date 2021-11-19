Железков: атмосфера в «Югре» напоминает «Магнитку» золотых времён

Нападающий «Югры» Артём Железков рассказал о причинах перехода в клуб ВХЛ.



«Начал чемпионат не так, как планировал, — из первых 16 матчей „Амура“ принял участие лишь в девяти. Когда попадаешь в ротацию, чувствуешь себя не в своей тарелке. Поэтому не стал терять время, пошёл к руководству „Амура“ и попросил расторгнуть контракт за свой счёт.



Зачем такой риск при гарантированном контракте в КХЛ? Играть мало — это не моё. Считаю, был честен перед командой и самим собой.



Какое-то время смотрели за рынком игроков КХЛ, какие-то предложения были, но без особой конкретики. И тогда агент рассказал о звонке генерального менеджера „Югры“ Сергея Гусева. Решили, что иногда нужно сделать шаг назад в плане лиги — чтобы получить игровую практику и в профессиональном плане сделать два шага вперёд. Быстро подписал контракт с „Югрой“ — и несколько дней назад дебютировал.



Был наслышан об этой команде, которая в прошлом сезоне выиграла в ВХЛ и „регулярку“, и плей-офф. Плюс у „Югры“ есть в хоккейном мире определённая репутация. Здесь игроки всегда растут — и, если поступают предложения из КХЛ, игроков отпускают, позволяют им расти. В профессиональном плане это очень важный момент.



Здесь отличный сплав опытных лидеров и молодёжи, требовательный тренерский штаб во главе с Вадимом Епанчинцевым. Бросилась в глаза клубная инфраструктура — уровня ведущих клубов КХЛ.



Ещё отметил бы особую, чемпионскую, атмосферу, когда команда уверена в своих силах, профессионально работает и нацелена только на максимальный результат. Это проявляется даже в самых мелких деталях. Словно бы вернулся на пять лет назад, когда мне, ещё новичку, довелось завоевать Кубок Гагарина с „золотой“ „Магниткой“ времён Мозякина, Зарипова, Кошечкина.



В Ханты-Мансийске задачи всегда только чемпионские. К Кубку Гагарина мечтаю добавить Кубок Петрова», — цитирует Железкова Russia-Hockey.ru.