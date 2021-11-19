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Стэмкос — о 4:3 с «Флайерз»: простые ошибки завели нас в яму, из которой мы выбирались

Стэмкос — о 4:3 с «Флайерз»: простые ошибки завели нас в яму, из которой мы выбирались
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:3, бул.).

«В первом периоде череда простых ошибок завела нас в яму, из которой пришлось выбираться. В третьем периоде мы убили несколько их шансов в большинстве, а потом обменялись голами. Сейчас у нас хорошая серия, у нас получается побеждать, и это приятно», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Действующий обладатель Кубка Стэнли в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 15 матчей набрав 21 очко. В следующей встрече «Лайтнинг» примут дома «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдёт в воскресенье, 21 ноября, начало — в 0:00 мск.

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