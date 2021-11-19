Реакция Макдэвида на супергол в ворота «Виннипега». Фото

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором великолепного гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:1, бул.).



24-летний нападающий приложил руку к уху после того, как обыграл несколько хоккеистов «Виннипега», совершив проход со своей половины. Ранее он забил подобную шайбу во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5, ОТ, 6 ноября).

«Это НХЛ. Здесь каждый игрок хороший, но только Макдэвид умеет делать такое. Это нереально. Его скорость и способность обыграть такое количество соперников невероятны», — сказал форвард «Эдмонтона» Кайл Туррис.



В текущем регулярном сезоне Макдэвид набрал 30 (11+19) баллов после 16 проведённых игр.