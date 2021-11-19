Грицюк: «Авангард» сейчас на подъёме, а свою статистику ставлю на второй план

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал свою игру в текущем сезоне, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Металлургом».
«Команда на подъёме, мы сейчас выигрываем, надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Свою статистику ставлю на второй план, потому что игра в первом звене требует чуть другое — больше акцентирую внимание на правильности решений. Я открываюсь где обычно, дежурю, смотрю на партнёров, знаю, куда Найт может отдать, стараюсь быть там.
В прошлой игре забил в пустые ворота, смотрю, что видит меня, я отъехал немного назад. На секунду проскочит идея, ты делаешь это и забиваешь. Сейчас появилось больше уверенности, стал чуть спокойнее на льду принимать решения. Дай бог, чтобы так было и дальше.
Игра с «Металлургом»? У нас был матч в начале сезона, они обладают хорошей атакой, много наседают, накладывают смены и за воротами любят поиграть. Нужно сегодня как-то это прочитать, тренеры думают что-то по этому поводу. Думаю, у нас получится сыграть хорошо против них», — приводит слова Грицюка YouTube-канал «Авангарда».
Матч между омским клубом и «Магниткой» пройдёт сегодня, 19 ноября. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 ноября 2021
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