Sportsnet — о суперголах Макдэвида: а Коннор — человек?

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором супергола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:1, бул.).
«Коннор Макдэвид — человек?», — задаётся издание Sportsnet вопросом в «Твиттере».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
«Обновление: Коннор Макдэвид — не человек», — написал твиттер-аккаунт НХЛ.
Напомним, 24-летний форвард забил забросил вторую подобную шайбу за месяц. Ранее в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5, ОТ), который состоялся 6 ноября, он также забил после сольного прохода.
В текущем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 16 встречах, набрав 30 (11+19) очков при общей полезности «+3».
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