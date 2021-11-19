TSN и федерация хоккея Канады выступили против «пузыря» на МЧМ-2022
Поделиться
На молодёжном чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, хоккеисты могут находиться в «пузыре» в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса.
Федерация хоккея Канады и телекомпания TSN выступили против подобных ограничений.
«Зрителей пустят на трибуны, уже давно идёт продажа билетов — но ИИХФ решила, что команды надо снова поместить в «пузырь». По информации HockeyNews.se, канадская телекомпания TSN и федерация хоккея Канады выступили против этого решения», — говорится в материале на сайте HockeyNews.se.
Напомним, молодёжная сборная России сыграет на турнире в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
14:48
-
14:35
-
14:21
-
14:11
-
13:54
-
13:40
-
13:25
-
13:06
-
12:47
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
10:50
-
10:31
-
10:27
-
10:11
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:59
-
08:49
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:52
-
07:32
-
07:21
Партнерский контент