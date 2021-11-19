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TSN и федерация хоккея Канады выступили против «пузыря» на МЧМ-2022

TSN и федерация хоккея Канады выступили против «пузыря» на МЧМ-2022
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На молодёжном чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, хоккеисты могут находиться в «пузыре» в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Федерация хоккея Канады и телекомпания TSN выступили против подобных ограничений.

«Зрителей пустят на трибуны, уже давно идёт продажа билетов — но ИИХФ решила, что команды надо снова поместить в «пузырь». По информации HockeyNews.se, канадская телекомпания TSN и федерация хоккея Канады выступили против этого решения», — говорится в материале на сайте HockeyNews.se.

Напомним, молодёжная сборная России сыграет на турнире в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

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