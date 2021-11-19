Паскуале — о Василевском: если он главный в команде, то его место ты занимать не будешь

Канадский голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале прокомментировал выступление за «Тампа-Бэй Лайтнинг» вместе с российским вратарём Андреем Василевским.

«В «Тампе» мне приходилось соревноваться с Андреем Василевским — лучшим вратарём в мире. Так что было приятно получить те три игры. Мне потребовалось много времени, сил и игр в АХЛ, чтобы заработать их. Я навсегда это запомню. Благодарен «Тампе» за то, что они дали мне сыграть несколько матчей, но если главный в команде Василевский, его место ты занимать не будешь.

Я думаю, что он номер один среди всех вратарей, не только русских. Он один из лучших, кого я видел. Я был в лагере с Кэри Прайсом, Брэйденом Холтби, многими хорошими вратарями, но «Васи» — лучший.

Что помогло прийти ему к такому удивительному результату и что отличает его от других голкиперов? Он просто работает. Я видел, как он работает каждый день на тренировках: он никогда не останавливается, он невероятно быстр, его гибкость просто поразительна, он легко может сделать что угодно! Он сам честно, через упорный труд, заработал всё, что у него сейчас есть. Он заслужил быть там, где он сейчас», — цитирует Паскуале Охтинский пресс-центр.