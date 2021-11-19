Руководитель отдела судейства МХЛ сообщил о штрафе игроку «Стальных Лис» за атаку судьи

Руководитель отдела судейства Молодёжной хоккейной лиги Анатолий Захаров прокомментировал дисциплинарный штраф, который был наложен лигой на нападающего «Стальных Лис» Романа Канцерова.



Хоккеист получил штраф за атаку судьи в матче «Стальные Лисы» — «Мамонты Югры» (0:3), состоявшегося 6 ноября.

«Игрок совершил манёвр, слегка неправильно поставил ноги, запнулся, понял, что соперник уходит от него с шайбой. И что-то его сподвигло на то, что в этом виноват судья. После этого он сделал движение по ногам судьи сзади правой ногой. Какой-то мальчишеский поступок», — приводит слова Захарова официальный сайт МХЛ.



По решению спортивно-дисциплинарного комитета на игрока наложен денежный штраф.

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