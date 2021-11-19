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Руководитель отдела судейства МХЛ сообщил о штрафе игроку «Стальных Лис» за атаку судьи

Руководитель отдела судейства МХЛ сообщил о штрафе игроку «Стальных Лис» за атаку судьи
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Руководитель отдела судейства Молодёжной хоккейной лиги Анатолий Захаров прокомментировал дисциплинарный штраф, который был наложен лигой на нападающего «Стальных Лис» Романа Канцерова.

Хоккеист получил штраф за атаку судьи в матче «Стальные Лисы» — «Мамонты Югры» (0:3), состоявшегося 6 ноября.

«Игрок совершил манёвр, слегка неправильно поставил ноги, запнулся, понял, что соперник уходит от него с шайбой. И что-то его сподвигло на то, что в этом виноват судья. После этого он сделал движение по ногам судьи сзади правой ногой. Какой-то мальчишеский поступок», — приводит слова Захарова официальный сайт МХЛ.

По решению спортивно-дисциплинарного комитета на игрока наложен денежный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «МХЛ».

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