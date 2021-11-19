Форвард «Северстали» Гуслистов: смотрю на Шипачёва, стараюсь подмечать какие-то фишечки

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов ответил на вопрос, за каким хоккеистом Континентальной хоккейной лиги он тщательно наблюдает и у кого старается перенимать стиль игры.
«С тех пор, как Вячеслав Викторович Дубровин поставил меня в центр, я, в основном, только там и играл. Я не обладал какими-то серьёзными габаритами, но, видимо, старался играть в более умный хоккей, и тренер это увидел. Да, и я, и Шипачёв тренировались у Дубровина. В прошлом сезоне играл против него в плей-офф, мы в первом раунде вышли на «Динамо». Смотрю на него, стараюсь подмечать какие-то фишечки», — приводит слова Гуслистова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Гуслистов провёл 27 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Показатель полезности хоккеиста — «-1» при среднем игровом времени, составляющем 16 минут 57 секунд.
- 19 ноября 2021
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