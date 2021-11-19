20-летний форвард «Адмирала» Гутик: в московском «Динамо» особо не давали попасть в КХЛ

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о том, почему принял решение покинуть систему московского «Динамо».
«В «Динамо» было всё хорошо, просто хотел попробовать себя в лиге посильнее, сменить обстановку. В «Динамо» особо не давали попасть в команду КХЛ, но получился вариант поехать в «Адмирал», сразу им воспользовался. Для меня это большой шаг вперёд. Расцениваю это как огромный опыт, поэтому очень рад этому переходу», — сказал он.
Гутик – действующий обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо». В Молодёжной хоккейной лиге он выступал на протяжении пяти сезонов, провёл 174 матча, в которых заработал 132 (47+85) очка. Сезон-2021/2022 начал в молодёжной команде московского «Динамо», после двух стартовых матчей игрок был переведён в фарм-клуб.
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