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Генменеджер «Аризоны» провёл встречу с Филом Кесселом по поводу возможного обмена

Генменеджер «Аризоны» провёл встречу с Филом Кесселом по поводу возможного обмена
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Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг провёл встречу с нападающим Филом Кесселом по поводу возможного обмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает The Athletic.

В августе появилась информация, что 34-летний форвард запросил обмен из клуба. Действующий кэпхит игрока составляет $ 6,8 млн в год (полный — $ 8 млн, но $ 1,2 млн выплат приходится на «Торонто»).

В текущем сезоне Кессел провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «-5».

В прошедшем сезоне Кессел провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) результативных балла при показателе полезности «-17» и 12 минутах штрафа. 33-летний форвард выступает за «Аризону» с 2019 года.

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