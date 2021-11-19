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Сушинский: «Локомотив» при Никитине будет ещё сильнее после Олимпийских игр

Сушинский: «Локомотив» при Никитине будет ещё сильнее после Олимпийских игр
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Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский оценил выступления ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге при главном тренере Игоре Никитине.

«Локомотив» находится пока в стадии строительства. Игорь Никитин пришёл в команду по ходу сезона. Естественно, ему нужно время на построение игры. На мой взгляд, пауза, которая была в ноябре, пошла на пользу команде. То же самое произойдет и во время перерыва на Олимпийские игры. Команда после этой паузы будет сильнее и подойдет к розыгрышу Кубка Гагарина совсем в другом состоянии. Любому тренеру нужно время на строительство команды. Все мы знаем систему Никитина. Игроки пока подстраиваются под требования тренера. К весенней части сезона мы увидим хорошие результаты работы Никитина», – приводит слова Сушинского BetОn mobile.

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