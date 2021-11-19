Сушинский: «Локомотив» при Никитине будет ещё сильнее после Олимпийских игр

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский оценил выступления ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге при главном тренере Игоре Никитине.
«Локомотив» находится пока в стадии строительства. Игорь Никитин пришёл в команду по ходу сезона. Естественно, ему нужно время на построение игры. На мой взгляд, пауза, которая была в ноябре, пошла на пользу команде. То же самое произойдет и во время перерыва на Олимпийские игры. Команда после этой паузы будет сильнее и подойдет к розыгрышу Кубка Гагарина совсем в другом состоянии. Любому тренеру нужно время на строительство команды. Все мы знаем систему Никитина. Игроки пока подстраиваются под требования тренера. К весенней части сезона мы увидим хорошие результаты работы Никитина», – приводит слова Сушинского BetОn mobile.
- 19 ноября 2021
-
18:39
-
18:35
-
18:07
-
17:28
-
16:56
-
16:40
-
16:29
-
15:39
-
15:20
-
14:48
-
14:35
-
14:21
-
14:11
-
13:54
-
13:40
-
13:25
-
13:06
-
12:47
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
10:50
-
10:31
-
10:27
-
10:11
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:59