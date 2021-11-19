«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

Стали известны составы «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);



Шарипзянов — Готовец, Дедунов — Каблуков — Жарков;

Чистяков — Гончаров, Цегларик — Найт — Грицюк;

Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Сошников;

Давыдов, Соколов, Брюквин — Шевченко — Косов.

«Металлург» Магнитогорск:



Олкинуора (Кошечкин);



Яковлев — Минулин, Никонцев — Карри — Карпов;

Николаев — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Маклюков — Григорьев, Чибисов — Зернов — Кошелев;

Хабаров, Коростелёв — Неколенко — Акользин.