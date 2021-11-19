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«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Стали известны составы «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Готовец, Дедунов — Каблуков — Жарков;
Чистяков — Гончаров, Цегларик — Найт — Грицюк;
Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Сошников;
Давыдов, Соколов, Брюквин — Шевченко — Косов.

«Металлург» Магнитогорск:

Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Минулин, Никонцев — Карри — Карпов;
Николаев — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Маклюков — Григорьев, Чибисов — Зернов — Кошелев;
Хабаров, Коростелёв — Неколенко — Акользин.

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