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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги победного матча с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги победного матча с «Амуром»
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (4:0)

«Хорошо начали матч с первых же секунд, это позволило продолжить игру на хорошем уровне. Понравилось, как играли спецбригады, гол в большинстве в третьем периоде позволил на позитиве закончить этот матч.

Команда прибавила в желании за два дня? Мне не показалось, что команда была немотивированной в игре против «Нефтехимика», там многое значил пропущенный в большинстве гол и они смотрелись лучше как команда во втором периоде.

Задержится ли в основе связка Рассейкин — Кузнецов? У нас выбыли Мэйсек и Романцев, поэтому я поставил этих парней. Мне нравится Кузнецов — большой парень с хорошими руками, они оба проводят хороший год. Рассейкин имеет хорошее хоккейное чутьё, прибавляет, я доволен их сегодняшней игрой. Думаю, послезавтра они оба сыграют.

Надолго ли выбыли травмированные? На данный момент не могу точно сказать. Сегодня они оба проходили обследование, я ещё не получил все данные, завтра буду общаться с врачами. Рассейкин и Кузнецов, заменившие их, достойно сыграли. Отмечу Хрипунова, который хорошо сыграл, забил гол, надеюсь, дальше будет действовать в таком же ключе» — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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