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«Авангард» — «Металлург»: Прохоркин забросил бывшей команде после роскошного прохода

«Авангард» — «Металлург»: Прохоркин забросил бывшей команде после роскошного прохода
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Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забросил шайбу после роскошного прохода в ворота своей бывшей команды — магнитогорского «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Прохоркин перехватил шайбу у форварда «магнитки» Андрея Чибисова у правого борта, а затем обыграв несколько игроков вылез из-за ворот на пятак и в падении обвёл шайбу мимо щитка Юхо Олкинуоры.

На конец первого периода счёт в матче между «Авангардом» и «Металлургом» — 1:1. У магнитогорцев шайбу забросил Никита Коростелёв. Он подкараулил ошибку защитника «Авангарда» Максима Гончарова, после чего оторвался от него и быстрым движением рук бросил по воротам, просунув клюшку себе между ног.

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