Хоккеисты команды юниорской лиги США будут бойкотировать игры из-за сокращения бюджета

Игроки команды Юниорской лиги Соединённых Штатов (USHL) «Омаха» будут бойкотировать предстоящие игры на фоне масштабных сокращений бюджета и разногласий с руководством. Конфликт с президентом клуба привёл к отставке главного тренера Чэдда Кэссиди. Вслед за ним команду покинули другие члены тренерского штаба, главный скаут клуба и помощник генменеджера, которых поддержали хоккеисты.

Источники The Athletic сообщают, что одной из причин конфликта стало то, что руководство команды требовало от родителей игроков частично компенсировать командные расходы. Отмечается, что игроки недовольны нежеланием менеджмента выделять достаточные ресурсы на команду — в последнее время «Омаха» сокращает даже расходы на послематчевое питание, а также тем, как менеджмент команды общался с хоккеистами.

Руководство USHL перенесло три следующих игры «Омахи» и отправило своего представителя для того, чтобы разобраться в ситуации. Клуб и лига не дали официальных комментариев.