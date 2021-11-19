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Гол и пас Рафикова помогли «Локомотиву» в гостях обыграть «Сочи»

Гол и пас Рафикова помогли «Локомотиву» в гостях обыграть «Сочи»
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Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Рафиков, Марченко) – 14:03' (5x5)   0:2 Рафиков (Буше, Коршков) – 24:16' (5x4)   1:2 Рундблад (Липон, Глотов) – 32:30' (5x4)   1:3 Полунин (Осипов) – 40:54' (5x5)

На 15-й минуте счёт открыл «Локомотив» благодаря шайбе Максима Берёзкина. Ему ассистировали Рушан Рафиков и Алексей Марченко. На 25-й минуте уже сам Рафиков отличился в большинстве с передач Рида Буше и Егора Коршкова. «Сочи» на 33-й минуте забросил шайбу в ситуации 5x4. Давид Рундблад стал автором шайбы с результативных передач Джей Си Липона и Василия Глотова. Третью шайбу ярославцев в матче забросил Александр Полунин. Балл за результативную передачу получил Максим Осипов.

Отметим, что «Сочи» не может обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ более трёх лет. Последняя победа «Сочи» датирована 14 ноября 2018 года (3:2 ОТ).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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