Гол и пас Рафикова помогли «Локомотиву» в гостях обыграть «Сочи»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».
На 15-й минуте счёт открыл «Локомотив» благодаря шайбе Максима Берёзкина. Ему ассистировали Рушан Рафиков и Алексей Марченко. На 25-й минуте уже сам Рафиков отличился в большинстве с передач Рида Буше и Егора Коршкова. «Сочи» на 33-й минуте забросил шайбу в ситуации 5x4. Давид Рундблад стал автором шайбы с результативных передач Джей Си Липона и Василия Глотова. Третью шайбу ярославцев в матче забросил Александр Полунин. Балл за результативную передачу получил Максим Осипов.
Отметим, что «Сочи» не может обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ более трёх лет. Последняя победа «Сочи» датирована 14 ноября 2018 года (3:2 ОТ).
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