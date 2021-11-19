ЦСКА обыграл минское «Динамо», забросив 3 шайбы в большинстве

Сегодня, 24 октября, во Минске на одноимённой арене «Динамо» принимало московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей – 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).
Счёт открыл Сергей Андронов на 8-й минуте встречи. Ему ассистировал Юаким Нордстрём. На 15-й минуте армейцы удвоили преимущество, отличился Максим Соркин с передач Семёна Панкратова и Джона Гилмора. В концовке первого периода минчане отыграли одну шайбу усилиями Ильи Шинкевича. Баллы за результативные передачи получили Тейлор Бек и Мальте Стрёмвалль.
Во втором периоде единственную шайбу забросил Михаил Григоренко, увеличив отрыв армейцев в счёте.
В начале третьего периоде отличился Александр Попов. Ему ассистировали Никита Нестеров и Юаким Нордстрём. Минчане отыграли две шайбы на 49-й и 52-й минутах. Это сделали Павел Варфоломеев и Мальте Стрёмвалль. На 53-й минуте Михаил Григоренко оформил дубль, сделав счёт 5:3. Михаилу ассистировали Антон Слепышев и Константин Окулов. Последнюю шайбу в матче забросил Юаким Нордстрём, набрав третье очко во встрече.
Таким образом, москвичи выиграли 7 из 9 последних матчей регулярного чемпионата КХЛ. 21 ноября ЦСКА дома сыграет со СКА. Минчане в этот же день примут у себя дома «Сибирь».
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