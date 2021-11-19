Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА обыграл минское «Динамо», забросив 3 шайбы в большинстве

ЦСКА обыграл минское «Динамо», забросив 3 шайбы в большинстве
Комментарии

Сегодня, 24 октября, во Минске на одноимённой арене «Динамо» принимало московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей – 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Андронов (Нордстрём) – 07:34' (5x5)   0:2 Соркин (Панкратов, Гилмор) – 14:44' (5x5)   1:2 Шинкевич (Бек, Стрёмвалль) – 18:17' (5x5)   1:3 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 38:41' (5x4)   1:4 Попов (Нестеров, Нордстрём) – 40:28' (5x5)   2:4 Варфоломеев (Граовац, Теденбю) – 48:04' (5x4)   3:4 Стрёмвалль (Альмквист) – 51:12' (5x4)   3:5 Григоренко (Слепышев, Окулов) – 52:24' (5x4)   3:6 Нордстрём (Каменев, Гилмор) – 57:58' (5x3)

Счёт открыл Сергей Андронов на 8-й минуте встречи. Ему ассистировал Юаким Нордстрём. На 15-й минуте армейцы удвоили преимущество, отличился Максим Соркин с передач Семёна Панкратова и Джона Гилмора. В концовке первого периода минчане отыграли одну шайбу усилиями Ильи Шинкевича. Баллы за результативные передачи получили Тейлор Бек и Мальте Стрёмвалль.

Во втором периоде единственную шайбу забросил Михаил Григоренко, увеличив отрыв армейцев в счёте.

В начале третьего периоде отличился Александр Попов. Ему ассистировали Никита Нестеров и Юаким Нордстрём. Минчане отыграли две шайбы на 49-й и 52-й минутах. Это сделали Павел Варфоломеев и Мальте Стрёмвалль. На 53-й минуте Михаил Григоренко оформил дубль, сделав счёт 5:3. Михаилу ассистировали Антон Слепышев и Константин Окулов. Последнюю шайбу в матче забросил Юаким Нордстрём, набрав третье очко во встрече.

Таким образом, москвичи выиграли 7 из 9 последних матчей регулярного чемпионата КХЛ. 21 ноября ЦСКА дома сыграет со СКА. Минчане в этот же день примут у себя дома «Сибирь».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021