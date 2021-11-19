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«Сибирь» вырвала победу у СКА в концовке игры. Петербуржцы проиграли 5-й матч подряд

«Сибирь» вырвала победу у СКА в концовке игры. Петербуржцы проиграли 5-й матч подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал дома «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен) – 07:22' (5x5)   1:1 Морозов (Кудако, Миловзоров) – 52:33' (5x5)   1:2 Шор (Шенфельд, Ли) – 57:47' (5x5)

Счёт открыл Андрей Кузьменко на 8-й минуте встречи. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. На 53-й минуте Илья Морозов сравнял счёт с передач Вадима Кудако и Егора Миловзорова. На 58-й минуте бросок Ника Шора принёс сибирякам победу. Баллы за результативные передачи получили Антон Шенфельд и Олег Ли.

Отметим, что подопечные Валерия Брагина проиграли пятый матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» отправится в Минск, где сыграет с местным «Динамо». СКА 21 ноября отправится в Москву на дерби с ЦСКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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