«Сибирь» вырвала победу у СКА в концовке игры. Петербуржцы проиграли 5-й матч подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал дома «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.
Счёт открыл Андрей Кузьменко на 8-й минуте встречи. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. На 53-й минуте Илья Морозов сравнял счёт с передач Вадима Кудако и Егора Миловзорова. На 58-й минуте бросок Ника Шора принёс сибирякам победу. Баллы за результативные передачи получили Антон Шенфельд и Олег Ли.
Отметим, что подопечные Валерия Брагина проиграли пятый матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» отправится в Минск, где сыграет с местным «Динамо». СКА 21 ноября отправится в Москву на дерби с ЦСКА.
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