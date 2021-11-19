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«Авангард» обыграл «Металлург», одержав 4-ю победу подряд

«Авангард» обыграл «Металлург», одержав 4-ю победу подряд
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Сегодня, 16 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв – 06:36' (5x5)   1:1 Прохоркин – 17:38' (4x4)   1:2 Чибисов (Лайпсик, Яковлев) – 34:19' (5x4)   2:2 Найт (Грицюк, Цегларик) – 38:17' (5x5)   3:2 Каски (Толчинский, Найт) – 49:24' (5x4)   4:2 Дедунов (Жарков, Шарипзянов) – 59:34' (en)

На 7-й минуте встречи «Металлург» открыл счёт благодаря красивой шайбе Никиты Коростелёва из-под ноги. На 18-й минуте Николай Прохоркин после сольного прохода забросил шайбу в ворота своей бывшей команды и сравнял счёт. На 35-й минуте «Магнитка» вышла вперёд. Шайбу забросил Андрей Чибисов в большинстве с передач Брендана Лайпсика и Егора Яковлева. Через 4 минуты Корбан Найт отыграл преимущество магнитогорцев. Ему ассистировали Арсений Грицюк и Петер Цегларик. На 50-й минуте Оливер Каски отличился в большинстве. Баллы за результативность получили также Сергей Толчинский и Корбан Найт, поучаствовавшие в голе. На 59-й минуте точку в матче поставил Павел Дедунов.

Отметим, что подопечные Боба Хартли одержали четвёртую победу подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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