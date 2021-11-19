«Авангард» обыграл «Металлург», одержав 4-ю победу подряд

Сегодня, 16 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На 7-й минуте встречи «Металлург» открыл счёт благодаря красивой шайбе Никиты Коростелёва из-под ноги. На 18-й минуте Николай Прохоркин после сольного прохода забросил шайбу в ворота своей бывшей команды и сравнял счёт. На 35-й минуте «Магнитка» вышла вперёд. Шайбу забросил Андрей Чибисов в большинстве с передач Брендана Лайпсика и Егора Яковлева. Через 4 минуты Корбан Найт отыграл преимущество магнитогорцев. Ему ассистировали Арсений Грицюк и Петер Цегларик. На 50-й минуте Оливер Каски отличился в большинстве. Баллы за результативность получили также Сергей Толчинский и Корбан Найт, поучаствовавшие в голе. На 59-й минуте точку в матче поставил Павел Дедунов.

Отметим, что подопечные Боба Хартли одержали четвёртую победу подряд.