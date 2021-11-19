Генменеджер сборной Канады рассказал, как будет сформирована команда на Олимпиаду

Генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг ответил на вопрос о том, как будет сформирована команда на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Мы и мои помощники (Кен Холланд, Дон Суини, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго), а также члены тренерского штаба каждый по отдельности набросали свои составы сборной. Если четыре тренера и пять менеджеров включают в состав одних и тех же ребят, то эти ребята, вероятно, попадут в сборную.

Мы обсуждаем с тренерским штабом, как они собираются составлять звенья, какие игроки им нужны. Когда все выбирают одинаковых игроков, это не просто главные бомбардиры. Надо собрать команду. Поэтому мы хотим работать совместно с тренерами, знать, какую команду они хотят видеть, а затем искать смотреть на взаимодействие между игроками.

К началу декабря мы бы хотели сократить список с 55 игроков до более реального числа, чтобы дальше уже можно было доводить состав до совершенства», — приводит слова Армстронга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На сайте НХЛ отмечается, что сборная Канады планирует определиться с составом к первой или второй неделе января 2022 года.