Брагин: думаем над результативностью СКА. Надеюсь, что будем намного сильнее играть

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).
«Два периода были неплохими, в третьем чисто психологически говорили, что нельзя отдавать инициативу. Но отдали её, противник забил два гола. Были шансы в концовке, но не сумели забить. Зыков вошёл, Волков, Кемппайнен, они давно не играли, чувствовалось, что не было тонуса. В дальнейшем надеемся, что будем намного сильнее играть.
Тоже думаем, что стало с результативностью, работаем над этим на тренировках. Постараемся исправить. Сказывается ли ротация на результативности? Комаров с Гусевым неплохо сыграли и сейчас, и прошлый матч. Связки есть. Кемппайнен с Бурдасовым и Кузьменко до этого много вместе играли. Зыков и Волков вошли – нужно поймать игровой тонус. Думаю, дальше должно быть лучше.
Команду не грузили перед чёрной полосой. И отдохнули, и поработали. Не думаю, что дело в физике», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 ноября 2021
-
23:22
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:42
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:41
-
21:30
-
21:10
-
21:01
-
20:32
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
19:52
-
19:45
-
19:37
-
19:17
-
19:09
-
18:58
-
18:39
-
18:35
-
18:07
-
17:28