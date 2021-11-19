Брагин: думаем над результативностью СКА. Надеюсь, что будем намного сильнее играть

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).

«Два периода были неплохими, в третьем чисто психологически говорили, что нельзя отдавать инициативу. Но отдали её, противник забил два гола. Были шансы в концовке, но не сумели забить. Зыков вошёл, Волков, Кемппайнен, они давно не играли, чувствовалось, что не было тонуса. В дальнейшем надеемся, что будем намного сильнее играть.

Тоже думаем, что стало с результативностью, работаем над этим на тренировках. Постараемся исправить. Сказывается ли ротация на результативности? Комаров с Гусевым неплохо сыграли и сейчас, и прошлый матч. Связки есть. Кемппайнен с Бурдасовым и Кузьменко до этого много вместе играли. Зыков и Волков вошли – нужно поймать игровой тонус. Думаю, дальше должно быть лучше.

Команду не грузили перед чёрной полосой. И отдохнули, и поработали. Не думаю, что дело в физике», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.