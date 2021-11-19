Валерий Брагин объяснил причины отправки Марченко и Морозова в ВХЛ

Главный тренер СКА Валерий Брагин ответил на вопрос, почему нападающие клуба Кирилл Марченко и Иван Морозов были сосланы в ВХЛ.

«Почему Юханссон играет все матчи? У нас Самонов, Николаев. Аскаров сейчас в «Неве», будем думать в дальнейшем. Не скажу, что Ларсу не хватает свежести. Первый гол был с рикошета, не всё так просто, она шла низом, ушла вверх.

В состав вернулся ряд ребят, Морозову и Марченко нужна игровая практика, поэтому отправили их в ВХЛ. Все наши игроки в обойме.

Камалов – боевитый парень, прекрасно его знаем, хороший разрушитель. Нам нужны такие защитники. Лисову дали шанс, посмотрели – вроде неплохо. Думаю, в дальнейшем тоже будет в обойме», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.