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И. Воробьёв: вы думали, «Металлург» 60 подряд выиграет? Знаете, я иногда удивляюсь

И. Воробьёв: вы думали, «Металлург» 60 подряд выиграет? Знаете, я иногда удивляюсь
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о последних результатах команды в КХЛ.

«Неприятная тенденция с поражениями у «Металлурга»? А что вы про тенденции не говорили, когда мы всех подряд выигрывали? Вы думали, что мы 60 подряд выиграем? Знаете, я иногда удивляюсь. Вот по тому же Малкину в сезоне-2012/2013: он обыграет двоих забьёт в «девятку», а мы говорим не о мастерстве Малкина, а о том, что защитники плохо сыграли и вратарь ближний угол не закрыл. Так и сейчас. Идёт сезон, мы много выигрывали, сейчас проигрываем в силу каких-то причин. Мы же не из НХЛ, из той же лиги, у нас тоже есть потолок зарплат, соперники хорошие. С защитничками сейчас небольшая проблема. Тут по-разному можно на ситуацию смотреть. Я тоже хочу выигрывать каждый матч, но легко не будет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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