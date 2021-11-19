Мартемьянов – о стычке Голубева: Денис за партнёров душу отдаст, характер сумасшедший

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о стычке нападающего клуба Дениса Голубева во время матча со СКА (2:1).

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«Голубев сбросил краги, ещё не вызвав на дуэль оппонента? Оппонент сыграл более мудро, но Денис – эмоциональный человек, за партнёров душу отдаст. У него характер сумасшедший. Согласен, что могли дать больше штрафа. А то, что СКА не стал с ним биться, так они вели в одну шайбу, им это было не нужно. Это было нужно нам, именно такие моменты, может быть, и переломили ход встречи. Мы оживились, стали играть более агрессивно. Голубев грамотный, он может и под кожу залезть, а может и спокойно отойти. Он свои эмоции контролирует, только не в этом моменте, а так он надёжный мужик.

Отошли от оборонительного стиля, потому что надо было выигрывать. Защитники соперника почувствовали вольготность, стали играть менее концентрированно, мы стали их накрывать. Начались потери, голевые моменты. Сейчас все играют по счёту, всем нужны очки. Мы – не та команда, которая готова почётно проиграть в одну шайбу. Надо биться до конца, всё-таки для болельщиков играем. У нас сумасшедшая поддержка, и в Питере всегда приятно играть, тут сумасшедшая атмосфера. Мне всегда здесь нравится играть, у меня очень хорошие ассоциации с этим городом.

Пауза на Евротур никак не помогла. У нас перенесли один матч, мы позже всех возвращались из поездки. Прилетели только в 11 дня, день скомканный. Это был как бы выходной, но его как бы и не было. Пришлось дать два дополнительных выходных. В первый день во дворце никого не было, на второй день дали самостоятельно лёд и атлетизм. Пришли почти все. Парни готовились. У нас было три дня на подготовку, и сразу в бой, с колёс. Мы уже привыкли к таким условиям, не обращаем внимания», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.