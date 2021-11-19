Хартли — о победе над «Металлургом»: отличный хоккей, и я горжусь игроками «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).
«Хорошая командная победа, обе команды сегодня показали отличный хоккей. Все вышли играть, много голевых моментов из давления, из работы отдельных игроков. В конце второго периода здорово сработало звено Найта, сравняв счёт, в третьем периоде Каски подтвердил наше великолепное большинство, а Дедунов поставил точку. Горжусь ребятами.
Мы все помним обмен Зернова на Прохоркина. Думаю, сегодняшний матч для ребят был особенным. Как я говорил, шайбы забрасывались сегодня в том числе благодаря индивидуальному мастерству, и гол Прохоркина как раз из этой категории. Он отлично поборолся за шайбу в углу, выиграл её и забил.
Достигнет ли Грицюк к концу сезона уровня прошлогоднего Чинахова? Я не люблю сравнивать игроков, все они разные. Но я горжусь тем, что работал с большим количеством молодых талантов. Для Грицюка сейчас вызов, для него главное сейчас — приобрести зрелость. У него огромный потенциал, который мы будем продолжать развивать», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 ноября 2021
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