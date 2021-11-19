СКА повторил клубный антирекорд по серии поражений в КХЛ
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Санки-петербургский СКА повторил клубный антирекорд по серии поражений в Континентальной хоккейной лиге.
СКА потерпел пятое поражение подряд в матче с «Сибирью» (1:2). Армейцы с Невы повторили свой антирекорд в КХЛ – в октябре 2019 года, когда в Санкт-Петербурге тренировал нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, они также уступили в пяти последовательных встречах, поочерёдно проиграв «Авангарду», «Нефтехимику», «Спартаку», ещё раз «Нефтехимику» и «Локомотиву».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал дома «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.
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