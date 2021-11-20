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Матч «Оттава» — «Нью-Джерси» состоится 6 декабря

Матч «Оттава» — «Нью-Джерси» состоится 6 декабря
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Матч «Оттава Сенаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится 6 декабря. Об этом на своём официальном сайте сообщила Национальная хоккейная лига.

Изначально встреча должна была состояться 16 ноября, но матч был перенесён из-за попадания сразу 10 игроков «Оттавы» в COVID-протокол.

Другие матчи «Сенаторз» тоже были перенесены (с «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Тем не менее уже в субботу хоккеисты команды смогут провести первую тренировку.

Из десяти хоккеистов, попавших на карантин из-за коронавируса, восемь смогут принять участие в занятии. Это нападающие Остин Уотсон, Алекс Форментон, Дилан Гэмбрелл, Коннор Браун, защитники Ник Холден, Виктор Мете, Джош Браун и вратарь Мэтт Мюррей. Нападающий и лучший бомбардир команды Дрейк Батерсон, а также защитник Никита Зайцев остаются на карантине.

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