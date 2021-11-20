Василий Подколзин отметился своей первой результативной передачей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Виннипег Джетс» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере. На момент написания новости идёт второй период, хозяева выигрывают со счётом 1:0.
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отметился результативной передачей впервые в НХЛ. На 14-й минуте матча Оливер Экман-Ларссон открыл счёт в матче. Именно в этом голе принял участие Подколзин, также результативная передача на счету Элиаса Петтерссона.
На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету российского форварда 4 (3+1) очка в 15 матчах НХЛ.
Подколзин считался одним из лучших на драфте НХЛ 2019 года и был выбран под 10-м номером «Ванкувером». 31 мая 2021 года он заключил трёхлетний контракт новичка с клубом.
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