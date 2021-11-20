Голевая передача Подколзина помогла «Ванкуверу» обыграть «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. У гостей отличились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. На счету российского нападающего Василия Подколзина голевая передача, которая стала для него первой в НХЛ.



Эта победа прервала серию из пяти поражений подряд для «Ванкувера». До этого команда не смогла победить два раза «Анахайм Дакс» (2:3, 1:5), два раза «Колорадо» (1:7, 2:4) и «Вегас Голден Найтс» (4:7).



Для «Виннипега» поражение стало вторым кряду. До этого они проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в серии послематчевых буллитов (1:2).