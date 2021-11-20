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Голевая передача Подколзина помогла «Ванкуверу» обыграть «Виннипег»

Голевая передача Подколзина помогла «Ванкуверу» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. У гостей отличились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. На счету российского нападающего Василия Подколзина голевая передача, которая стала для него первой в НХЛ.

Эта победа прервала серию из пяти поражений подряд для «Ванкувера». До этого команда не смогла победить два раза «Анахайм Дакс» (2:3, 1:5), два раза «Колорадо» (1:7, 2:4) и «Вегас Голден Найтс» (4:7).

Для «Виннипега» поражение стало вторым кряду. До этого они проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в серии послематчевых буллитов (1:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Экман-Ларссон (Петтерссон, Подколзин) – 13:51' (5x4)   2:0 Берроуз (Майерс, Дикинсон) – 23:12' (5x5)   2:1 Элерс – 24:12' (5x5)   3:1 Гарланд (Чиассон, Миллер) – 26:54' (5x4)   3:2 Дюбуа (Шайфли, Коннор) – 57:32' (6x5)
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