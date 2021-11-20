Защитник «Вегаса» Мироманов вновь отправлен в АХЛ

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов вновь отправлен в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщает официальный «твиттер» фарм-клуба «Вегаса» «Хендерсон Силвер Найтс».

Напомним, 24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов был переведён в основной состав клуба накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс» (0:2). Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего регулярно перемещается из основного состава в фарм-клуб и обратно.

Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл 10 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+3».

Встреча «Вегас» — «Детройт» прошла 19 ноября в ночь на пятницу в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Голден Найтс».

Вместе с Миромановым в АХЛ был отправлен нападающий «Вегаса» Свен Берчи. В матче с «Ред Уингз» он дебютировал в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.