Дрегер: «Рейнджерс» активно ищут форварда в 3-е звено, а травма Бле усилила это желание

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал положение дел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб ищет форварда на место травмированного Сэмми Бле.
«Рейнджерс» ищут форварда уже длительное время, а травма, которая вывела Сэмми Бле из строя до конца сезона, только усилила это желание. Крис Друри, генменеджер команды, ищет усиление так называемой «миддл-сикс» — форварда, который бы усилил третье звено, но мог бы выходить и во второй тройке. Рынок обычно просыпается ко Дню Благодарения, 25 ноября, так что пока ничего определённого, но «Рейнджерс» однозначно в игре», — сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Напомним, нападающий «Нью Йорк Рейджерс» Сэмми Бле вынужден пропустить всю оставшуюся часть сезона. Хоккеист порвал переднюю крестообразную связку и в течение двух недель будет прооперирован. Сроки восстановления составляют 6-8 недель.
Видео травмы Бле можно посмотреть в «твиттере» Spittin' Chiclets. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В текущем сезоне НХЛ Бле провёл 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету 14 штрафных минут.
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