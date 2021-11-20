Генменеджер «Айлендерс» не ожидает переноса матчей команды из-за ситуации с ковидом

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о ситуации с коронавирусом в команде.

Напомним, ранее в ковид-протокол попали нападающие «Айлендерс» Андерс Ли и Росс Джонстон.

«Мы узнали вчера вечером, они в протоколе. Мы принимаем все возможные меры предосторожности, возвращаясь к протоколам, которые были у нас в «пузыре». Все члены команды носят маски везде.

Я не предвижу никаких отложенных игр. Подождите, пока мы не увидим результаты сегодняшнего тестирования. Посмотрим, что будет с нашими игроками», — приводит слова Ламорелло журналист Артур Стейпл у себя в «твиттере».

Напомним, в текущем сезоне НХЛ уже были случаи массового заболевания коронавирусом. Лига отложила игру «Оттавы» с «Нью-Джерси Дэвилз» в среду, 17 ноября. В пятницу, 19 ноября, не состоялся матч с «Нэшвилл Предаторз», а также перенесена встреча с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая должна была пройти в субботу, 20 ноября.

Сообщается, что в составе клуба произошла вспышка коронавирусной инфекции. В ковид-протокол попали 10 человек.