Генменеджер «Айлендерс» не ожидает переноса матчей команды из-за ситуации с ковидом

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о ситуации с коронавирусом в команде.
Напомним, ранее в ковид-протокол попали нападающие «Айлендерс» Андерс Ли и Росс Джонстон.
«Мы узнали вчера вечером, они в протоколе. Мы принимаем все возможные меры предосторожности, возвращаясь к протоколам, которые были у нас в «пузыре». Все члены команды носят маски везде.
Я не предвижу никаких отложенных игр. Подождите, пока мы не увидим результаты сегодняшнего тестирования. Посмотрим, что будет с нашими игроками», — приводит слова Ламорелло журналист Артур Стейпл у себя в «твиттере».
Напомним, в текущем сезоне НХЛ уже были случаи массового заболевания коронавирусом. Лига отложила игру «Оттавы» с «Нью-Джерси Дэвилз» в среду, 17 ноября. В пятницу, 19 ноября, не состоялся матч с «Нэшвилл Предаторз», а также перенесена встреча с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая должна была пройти в субботу, 20 ноября.
Сообщается, что в составе клуба произошла вспышка коронавирусной инфекции. В ковид-протокол попали 10 человек.
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