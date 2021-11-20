Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар продлил контракт с клубом до 2024 года

Главный тренер Джаред Беднар подписал двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Соглашение действует до окончания сезона-2023/2024.
«Я благодарен за этот шанс и рад возможности продолжить работу с командой, развивать то, чего нам уже удалось достигнуть. Мы понимаем, что ещё не достигли главной цели, но верим в себя и будем трудиться изо всех сил, чтобы выполнить эту задачу. Хочу поблагодарить Стэна и Джоша Кронке, Джо Сакика и весь клуб «Эвеланш» за доверие. Моей семье и мне нравится в Колорадо. Мы рады быть частью этого замечательного штата», — приводит слова Беднара русская версия официального сайта НХЛ.
Под руководством Беднара в нынешнем сезоне «Эвеланш» выиграли восемь матчей, проиграли пять в основное время и один — в дополнительное. В прошлом году Беднар привёл команду к победе в регулярном чемпионате, завершив его со статистикой 39-13-4.
В общей сложности за шесть сезонов с Джаредом Беднаром команда одержала 191 победу и потерпела 154 поражения в регулярных чемпионатах. В плей-офф Кубка Стэнли «Эвеланш» под руководством специалиста одержали 24 победы и проиграли 19 раз.
Напомним, Беднар стал тренером «Колорадо» 25 августа 2016 года, заменив Патрика Руа.
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