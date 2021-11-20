Экс-защитник «Спартака» Щитов объяснил, почему подписание Гашека было большой ошибкой

Экс-защитник московского «Спартака» и других клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, почему подписание легендарного вратаря Доминика Гашека было ошибкой руководства красно-белых.

«Подписание Гашека — большая ошибка. Он и Ржига — два лидера, которые не смогли ужиться. Пришлось оставить Гашека.

В чём это проявлялось? Гашек мог в конце тренировки при Ржиге разбирать какие-то ситуации, говорить — давайте сделаем это и это. Мог сказать что-то во время собрания. Возникал противовес с мнением тренера. Не сложились у них отношения.

Выбрали Гашека. Тот год «Спартака» мне вообще непонятен. Почему-то поменяли много хороших игроков. В первый год при Ржиге мы выбили СКА, во второй — «Динамо». Чуть-чуть не хватило, чтобы пройти «Локомотив». Третий год должен был стать ещё лучше, но многих уволили. Началась череда тренерских перестановок», — приводит слова Щитова «Спорт-экспресс».