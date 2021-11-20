Нападающий фарм-клуба «Коламбуса» выехал на предматчевую раскатку в солнцезащитных очках

Нападающий «Кливленд Монстерз» Трей Фикс-Волански появился на предматчевой раскатке Американской хоккейной лиги в брутальном образе.

Трей выехал на разминку в солнцезащитных очках, при этоя жуя жевательную резинку.

Видео доступно в официальном «твиттере» «Кливленд Монстерз». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне АХЛ «Кливленд Монстерз» находятся на четвёртом месте в Восточной конференции Американской хоккейной лиги. Команда набрала 18 очков в 14 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, «Кливленд Монстерз» является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс».

В текущем сезоне в фарм-клубе «Коламбуса» выступал также российский нападающий Егор Чинахов, задрафтованный «мундирами» под общим 21-м номером в 2020 году.