Нападающий фарм-клуба «Коламбуса» выехал на предматчевую раскатку в солнцезащитных очках
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Нападающий «Кливленд Монстерз» Трей Фикс-Волански появился на предматчевой раскатке Американской хоккейной лиги в брутальном образе.
Трей выехал на разминку в солнцезащитных очках, при этоя жуя жевательную резинку.
Видео доступно в официальном «твиттере» «Кливленд Монстерз». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В текущем сезоне АХЛ «Кливленд Монстерз» находятся на четвёртом месте в Восточной конференции Американской хоккейной лиги. Команда набрала 18 очков в 14 матчах регулярного чемпионата.
Напомним, «Кливленд Монстерз» является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс».
В текущем сезоне в фарм-клубе «Коламбуса» выступал также российский нападающий Егор Чинахов, задрафтованный «мундирами» под общим 21-м номером в 2020 году.
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