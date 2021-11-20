Гимаев-мл.: уникальная ситуация, когда СКА с таким составом проигрывает пять матчей подряд

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев высказался о серии поражений санкт-петербургского СКА.
«До этого у СКА была победная серия, последнюю игру перед перерывом они уступили ЦСКА. Уступили по делу — армейцы выглядели сильнее, в том матче была ставка на лидеров команды. В перерыве у СКА больше половины команды уехало по различным сборным, травму получил Лехтонен — один из ключевых игроков обороны, который до этого играл по 29-30 минут. Сейчас добавился Лео Комаров, где и так можно набрать две команды: одна играет, вторая ждёт своего часа.
Достаточно серьёзная ротация состава началась, может, где-то не хватает сыгранности, где-то новички ещё не влились в команду. Какая-то уникальная ситуация, когда команда, обладающая таким составом, проигрывает пять матчей подряд», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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