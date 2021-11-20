В бюджет РФ заложили 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

Правительство России заложило 5 млрд рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.

«Ну и вот посмотрите по решениям: уже после торжественной даты и замечательного праздника в Нижнем в августе только за счёт федерального бюджета принято решений по Нижегородской области более чем на 83 млрд рублей. Это решение о строительстве ледового дворца с учетом легендарной команды «Торпедо». Для Нижнего Новгорода давно надо иметь хороший полноценный ледовый дворец. На это потребуется более 10 млрд рублей, 5 млрд уже заложены в федеральном бюджете, эти средства уже выделяются», — приводит ТАСС слова первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

В сентябре 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что федеральное финансирование строительства новой арены не предусмотрено.

Нижегородское «Торпедо» проводит домашние матчи Континентальной хоккейной лиги во дворце спорта «Нагорный», который вмещает 5600 зрителей.