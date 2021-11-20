Источник: компания Леброна Джеймса договорилась с правлением «Питтсбурга» о покупке клуба

Правление американской компании Fenway Sports Group единогласно одобрило покупку клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз». Руководители «Питтсбурга» также договорились с компанией из США. Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette. Теперь сделка должна быть подтверждена НХЛ, чтобы стать официальной.
Отметим, что компания Fenway Sports Group является владельцем других крупных спортивных команд. Ей принадлежат клуб Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс» и клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль».
Напомним, ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать совладельцем хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз». Компания Fenway Sports Group, одним из совладельцев которой является Джеймс, вела предварительные переговоры по покупке «Питтсбурга». Сделку планировалось завершить в течение этой недели. Джеймс уже владеет акциями английского футбольного клуба «Ливерпуль» и бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс».
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