Уилер: в 36 лет Овечкин — лучший бомбардир НХЛ не из «Эдмонтона». Это же полное безумие

Обозреватель The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о результативности 36-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В 36 лет Алекс Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ не из «Эдмонтона», и я думаю, мы мало говорим о том, что это полное безумие. Он идёт на скорости 58 голов и 125 очков за сезон. Последнее будет лучшим результатом в карьере. Первое означает девятый сезон с 50 и более голами», — написал Уилер у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин набрал 26 (12+14) очков за 17 сыгранных матчей. Александр идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата, уступая только двум форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (33) и Коннору Макдэвиду (30).