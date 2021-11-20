Уилер: в 36 лет Овечкин — лучший бомбардир НХЛ не из «Эдмонтона». Это же полное безумие

Обозреватель The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о результативности 36-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«В 36 лет Алекс Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ не из «Эдмонтона», и я думаю, мы мало говорим о том, что это полное безумие. Он идёт на скорости 58 голов и 125 очков за сезон. Последнее будет лучшим результатом в карьере. Первое означает девятый сезон с 50 и более голами», — написал Уилер у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин набрал 26 (12+14) очков за 17 сыгранных матчей. Александр идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата, уступая только двум форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (33) и Коннору Макдэвиду (30).
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