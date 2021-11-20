Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков оформил пента-трик и забил лакросс-гол «Динамо» СПб. У него 10 очков в 3 матчах МХЛ

Мичков оформил пента-трик и забил лакросс-гол «Динамо» СПб. У него 10 очков в 3 матчах МХЛ
Комментарии

16-летний нападающий СКА-1946 Матвей Мичков оформил пента-трик в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с МХК «Динамо» Санкт-Петербург (10:2). Одну из шайбу форвард вновь забросил в стиле лакросс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» СКА-1946.

Мичков набрал 10 очков в трёх матчах за молодёжную команду СКА после возвращения из сборной России. Матвей принимал участие в Кубке Карьяла, в трёх матчах которого набрал 2 (1+1) очка.

Права на все видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» СКА-1946.

Напомним, благодаря лакросс-голу шведам на Кубке Карьяла Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Новость по теме
Мичков набрал 5 очков в двух матчах МХЛ после возвращения из сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021