Мичков оформил пента-трик и забил лакросс-гол «Динамо» СПб. У него 10 очков в 3 матчах МХЛ

16-летний нападающий СКА-1946 Матвей Мичков оформил пента-трик в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с МХК «Динамо» Санкт-Петербург (10:2). Одну из шайбу форвард вновь забросил в стиле лакросс.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» СКА-1946.
Мичков набрал 10 очков в трёх матчах за молодёжную команду СКА после возвращения из сборной России. Матвей принимал участие в Кубке Карьяла, в трёх матчах которого набрал 2 (1+1) очка.
Права на все видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» СКА-1946.
Напомним, благодаря лакросс-голу шведам на Кубке Карьяла Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
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