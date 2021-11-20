Батрак: думаю, перевод в ВХЛ не очень здорово влияет на психологию Марченко и Морозова

Комментатор и эксперт КХЛ ТВ Артём Батрак прокомментировал постоянную ротацию СКА, из-за которой форварды Кирилл Марченко и Иван Морозов были переведены в фарм-клуб.
«В этом и кроется проблема СКА. Всем не хватает места, в хоккей всё-таки играют 20 человек, а в СКА больше людей, приходится в высшую лигу отправлять. Ребята сыграли за фарм, забили голы. Со стороны в этом нет ничего критичного и плохого, но я думаю, что на парнях в плане психологии это сказывается не очень здорово.
Однако это личное дело каждого коллектива, как распоряжаться игроками и какое их количество иметь. Лично я не сторонник ротации. Всегда ставлю себя на место игроков, которые не попадают в состав не из-за того, что плохо играют, а потому что надо дать сыграть другим. Здесь больше импонирует «Трактор», который почти без изменений играет, «Торпедо».
Я допускаю, что эта ротация идёт во вред, и результативности команды тоже», — сказал Батрак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
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