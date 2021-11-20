Московское «Динамо» поднимет именной стяг Пашкова под своды домашней арены
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22 ноября, в день рождения московского «Динамо», под своды домашней арены столичного клуба будет поднят стяг олимпийского чемпиона, бывшего вратаря команды Александра Пашкова.
За пять лет в составе бело-голубых Пашков становился обладателем и дважды вице-чемпионом Кубка СССР, серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР. Вместе со сборной СССР побеждал на Олимпийских играх в Саппоро и чемпионате мира и Европы в Праге. Позже Пашков получил звание заслуженного мастера спорта СССР.
Именной стяг Александра Пашкова будет торжественно поднят под своды «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Куньлунь». Начало встречи 22 ноября запланировано на 19:30 по московскому времени.
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