Московское «Динамо» поднимет именной стяг Пашкова под своды домашней арены

22 ноября, в день рождения московского «Динамо», под своды домашней арены столичного клуба будет поднят стяг олимпийского чемпиона, бывшего вратаря команды Александра Пашкова.

За пять лет в составе бело-голубых Пашков становился обладателем и дважды вице-чемпионом Кубка СССР, серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР. Вместе со сборной СССР побеждал на Олимпийских играх в Саппоро и чемпионате мира и Европы в Праге. Позже Пашков получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

Именной стяг Александра Пашкова будет торжественно поднят под своды «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Куньлунь». Начало встречи 22 ноября запланировано на 19:30 по московскому времени.