Хоккеисты «Оттавы» сегодня возобновят тренировки. Зайцев до сих пор на карантине

Хоккейная команда «Оттава Сенаторз» возобновит тренировки после вспышки коронавируса. Первое занятие состоится сегодня, 20 ноября, однако российский защитник Никита Зайцев не сможет принять в нём участие, так как до сих пор находится на карантине.

Помимо Зайцева на карантине остался нападающий и лучший бомбардир команды Дрейк Батерсон. Остальные спортсмены уже выздоровели и могут начать тренироваться.

Напомним, в COVID-протокол «Оттавы Сенаторз» попали 10 хоккеистов, после чего все объекты инфраструктуры канадского клуба были закрыты. Матчи команды были перенесены.

В текущем сезоне «Сенаторз» провели 13 игр и набрали в них семь очков. Сейчас столичный клуб замыкает таблицу Восточной конференции.