Американский журналист: Капризов делает такое, что говоришь: «Боже мой, он это сделал!»

Журналисты SKOR North Фил Маки и Джадд Залгад в подкасте издания обсудили игру Кирилла Капризова в текущем сезоне.
«Надеюсь, болельщики «Миннесоты» теперь будет менее обеспокоены игрой Капризова после матча с «Далласом». Всегда есть риск, когда клуб платит $ 9 млн игроку после одного успешного сезона, хотя у «Уайлд» и не было выбора. Какой вообще процент того, что он не состоится как звёздный игрок?», — спросил Маки.
«Невероятно низкий. Вопрос не в том, будет ли он хорошим игроком, а в том, насколько хорошим – будет ли он суперзвездой, игроком высшего эшелона, топ 5-8, топ-20. Ни капли не переживаю, что он скатится и через два года вернётся в КХЛ. Он молод, но мы многого о нём не знаем, ведь он не говорит по-английски. Когда он включается в игру, он делает особенные вещи. Такой игрок, как Паризе, который в лучшие годы был отличным игроком, никогда не делал такого, чтобы можно было сказать: «Боже мой, не верю, что он это сделал!». Кирилл делает. Не сомневаюсь, что при хороших тренере и составе Кирилл Капризов может быть звёздным игроком. Вопрос лишь в том, может ли он быть суперзвездой и насколько он будет хорош», — ответил Залгад.
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