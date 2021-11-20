Американский журналист: не вижу расклада, при котором Капризов может оказаться пустышкой

Журналисты SKOR North Деклан Гофф, Фил Маки и Джадд Залгад в подкасте издания обсудили игру Кирилла Капризова в текущем сезоне.



«Будет ли он Александром Овечкиным? Наверное, это верхняя планка для него. Думаю, нижняя в этом случае – Владимир Тарасенко. Тарасенко не понадобилось много времени, чтобы заиграть. На протяжении пяти лет подряд он забивал минимум 30 голов. Но также иногда он просто выключается на несколько матчей. Если вы смотрели матчи «Миннесоты» на протяжении последних 20 лет, то могли заметить, что были хорошие игроки, но настолько круто, как Капризов, не выглядел никто со времён Мариана Габорика. Я сам большой фанат Кевина Фиалы, и мне нравится, что он привносит команду, но это даже не близко к тому, что может сделать Кирилл, когда включается на 100%. Не вижу расклада, при котором Капризов мог бы оказаться пустышкой. У «Миннесоты» есть пять лет, чтобы ковать с ним железо. Знаю, что болельщики хотели сохранить его на восемь лет, но если за пять лет «Уайлд» не выиграют Кубок, то какой смысл?», — сказал Гофф.



«Худший сценарий для Капризова – оказаться только 18-м в списке лучших игроков НХЛ», — сказал Маки.



«Нам также надо привыкнуть к тому, что впервые за долгое время «Миннесота» может получить суперзвёздного игрока. Мы (в Миннесоте) боимся этого, нас это пугает, ведь что-то может пойти не так – он уйдёт или травмируется. Мы настолько сильно хотим заполучить суперзвезду, что не знаем, как действовать, когда она появляется. И Капризов может быть суперзвездой. А нам нужно перестать бояться потенциальных успехов», — сказал Залгад.